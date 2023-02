10 anos para o Festival PLAY

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 23 Fevereiro, 2023 • 07:30

São dez anos e esse é sempre motivo de festa, com bolo, balões e tudo, ou não fosse o PLAY, um Festival para crianças e jovens, e na sala de cinema, há 150 filmes para ver. Catarina Ramalho é uma das vozes do PLAY e para esta 10ª edição a festa só tem uma palavra: Espetacular, uma festa para comemorar estes dez anos de trabalho, a favor do cinema para crianças.

O filme que vai abrir esta edição do Play, no sábado, 25 de fevereiro, Águas de Pastaza, de Inês T. Alves, este filme estreou no Festival Internacional de Berlim, sobre uma comunidade de crianças, que vive isolada na floresta da Amazónia, entre a água do rio Pastaza e o topo das árvores.

A produção portuguesa vai ser um dos pontos a sublinhar a bold, nesta edição, para além de filmes musicados ao vivo, pelo músico Tó Trips, também a homenagem à poeta Cecília Meireles, vai começar este ano a secção filmes para 13 anos, porque entretanto os miúdos cresceram e para promover a criação de mais filmes para crianças vão juntar toda a gente no 1º Encontro de Cinema Infantil para profissionais. Para ver no PLAY, também o filme Ice Merchants, candidato aos Óscares.

Um festival para os miúdos, mas também para oComeça no sábado, 25 de fevereiro, a 10ª edição do PLAY, Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil de Lisboa.s pais deles, sessões para bebés e claro para as escolas, um laboratório para aprender a fazer cinema, é só carregar no botão e PLAY

Festival PLAY, Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil de Lisboa, de 25 de fevereiro até 5 de março, no cinema S. Jorge e na Cinemateca Junior