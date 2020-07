100 anos de Amália Rodrigues. Uma "estranha forma de vida" em imagens

Ícone da cultura portuguesa, Amália Rodrigues faria este mês 100 anos. A fadista levou a música e a língua portuguesa aos quatro cantos do mundo, numa carreira de mais de 60 anos.

Por TSF 01 Jul, 2020 • 06:19

Em 2020 assinala-se o centenário do nascimento de Amália Rodrigues, nome maior da cultura portuguesa. A fadista nasceu no Fundão, mas passou a sua infância em Lisboa, onde em tenra idade começou a cantar.

Apesar de ter sido registada a 23 de julho de 1920, a artista que levou o nome de Portugal aos quatro cantos do mundo, celebrava o seu aniversário a 1 de julho.

Em mais de 60 anos de carreira, Amália foi a principal figura da cultura portuguesa no século XX. Além da música, a artista foi atriz no teatro e no cinema.



Amália Rodrigues faleceu a 6 de outubro de 1999. Os seus restos mortais foram transladados do Cemitério dos Prazeres para o Panteão Nacional a 8 de julho de 2001.