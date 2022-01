1,2,3 é uma comédia a partir da primeira tragédia capitalista

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 10 Janeiro, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O titulo, 1,2,3, podia marcar o ritmo das comédias de Ferenc Molnár, um dramaturgo que deixou fortes marcas no teatro da Hungria, e deu nova vida ao cinema norte americano. Agora António Pires, encena esta comédia de enganos, no Teatro do Bairro para um riso largo. Há momentos em que a comédia é mesmo para rir.

Numa hora, o presidente Norrison, que está à frente de um grande grupo bancário, com sede na Europa, está quase a sair do escritório para ir ter com a família que está em férias, na montanha.

Mas, aqui é que está o problema, Lydia, a filha de magnata americano, que está em casa do banqueiro, e que o banqueiro espera fazer um grande negócio, casa à pressa e sem niguém saber com um taxista comunista.

Um hora para transformar um proletário sem dinheiro nos bolsos, no presidente da União de Fábricas de Automóveis, e depois são enganos, portas abrir e a fechar e tudo o riso que pode provocar.

Uma comédia que faz a rir a critica a um momento catastrófico, precisamente no ano que o Dow Jones caíu a pique, no inicio do século vinte, criando a primeira grande tragédia capitalista.

autor: Ferenc Molnár; tradução: Rodrigo Francisco; encenação: António Pires; com Adriano Luz, Carolina Serrão, Duarte Guimarães, Francisco Vistas, Hugo Mestre Amaro, Jaime Baeta, João Barbosa, João Maria, Mariana Branco e Vera Moura; cenário: Alexandre Oliveira; figurinos: Luís Mesquita; caracterização: Ivan Coletti; desenho de luz: Rui Seabra; desenho de som: Paulo Abelho; assistente de encenação: Miguel Bartolomeu; ilustração: Joana Villaverde; fotografia de cena: Miguel Bartolomeu; spot video: Tiago Inuit; operação de luz: Rita Louzeiro / João Veloso; operação de som: António Oliveira; construção de cenário: Fábio Paulo; guarda-roupa: Peris Costumes; assistente de guarda-roupa: Catarina Vicente; direcção de cena: Miguel Bartolomeu; assistência à direcção de cena: Afonso Luz; bilheteira: Sofia Estriga; produção executiva: Ivan Coletti; administração de produção; Ana Bordalo; comunicação: Maria João Moura; produtor: Alexandre Oliveira; produção: Ar de Filmes/Teatro do Bairro.

Um, Dois, Três, está de novo no Teatro do Bairro, no Bairro Alto em Lisboa, e fica para as últimas apresentações, de terça a sexta às 9 e meia da noite, sábado e domingo dia 16, às 6 da tarde.