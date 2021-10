15 anos de LUME

© créditos reservados

São 15 músicos, 15 anos, novo disco, novo espetáculo. A Orquestra LUME, Lisbon Underground Music Ensemble, como garante o compositor Marco Barroso, nunca foi de estar em "lume brando".

Um espetáculo que vai estar baseado no novo disco Las Califórnias, mas também vai ter coisas mais antigas, para marcar estes 15 anos de vida.

A pandemia obrigou necessariamente a uma paragem, mas Marco Barroso diz que a orquestra LUME está com ganas de voltar ao palco, com este conjunto de músicos do jazz e da clássica.

Tudo começa já este fim de semana no Centro Cultural de Belém, com o novo disco Las Califórnias

Nascido em 2006, L.U.M.E. lançou em outubro de 2010 o seu primeiro álbum, Lisbon Underground Music Ensemble, pela editora JACC Records, com direito a uma segunda edição em setembro de 2013 pela editora holandesa Challenge. Xabregas 10 (2016), o segundo disco da banda, foi lançado pela editora Clean Feed e considerado, pela crítica nacional e internacional, como um dos trabalhos mais originais e desafiantes dos últimos anos. Ao longo dos anos, L.U.M.E. desenvolveu uma carreira nacional e internacional extensa, que inclui passagens por festivais como o Jazz em Agosto da Fundação Calouste Gulbenkian (2014) ou o Guimarães Jazz (2016), o moers festival (2016) e o jazzahead! (2019), na Alemanha, ou o Ljubljana International Jazz Festival (Eslovénia, 2018).

Orquestra LUME ao vivo, amanhã, dia 2 outubro 2021, no CCB, em Lisboa, às 19h00.