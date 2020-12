15 anos, em Festa

© creditos reservados

Por José Carlos Barreto 11 Dezembro, 2020 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Como seriam os bailes de debutantes, para apresentar à sociedade, as meninas casadoiras? Neste caso, é uma ideia semelhante, mas 15 anos serve para apresentar esta pessoa, também à sociedade. Digo pessoa, porque Mickael de Oliveira que escreve e encena esta Festa de 15 anos, não define muito bem quem é esta pessoa brasileira, que vai ser adotada por esta rica família portuguesa. Uma adoção, conturbada, que pode apenas servir para encontrar um dador compatível com a filha mais nova e herdeira do vasto património familiar, que se encontra em risco de vida. A peça, foi mudando ao longo dos ensaios e da preparação, muita coisa foi alterada, mas fica a base de tudo: esta família, decide organizar uma festa para celebrar os supostos 15 anos, que nada parecem olhando para a personagem, mas tudo corre mal. Há aqui também as heranças da colonização, o património moral, as minorias e a padronização da identidade de género. Neste encontro entre o privado e o político o encenador pretende "não pensar as questões de género e pós-coloniais em si, mas sim a forma como pensamos e vivemos com estes assuntos em comunidade.

texto e encenação Mickaël de Oliveira, conceção e dramaturgia, Mickaël de Oliveira e Diego Bagagal, assistência de encenação Mafalda Lencastre, apoio dramatúrgico Maria Inês Marques, cenografia Martim Dinis, figurinos Sara Coimbra Loureiro, desenho de som e banda sonora Rui Lima e Sérgio Martins, desenho de luz Rui Monteiro, criação de vídeo Simão Cayatte, operação de vídeo Carlos Melo, Igor Martins, captação de som Sérgio Silva, caracterização Ruby Kruss, produção executiva Armando Valente, direção de produção Maria Inês Marques, interpretação Albano Jerónimo, Ana Pinheiro, Carlos Melo, Diego Bagagal, Diana Sá, Jani Zhao, Luís Araújo, Mafalda Lencastre, Maria Inês Marques, coprodução Colectivo 84, Madame Teatro (Belo Horizonte, Brasil), Centro Cultural Vila Flor, Centro de Arte de Ovar, Cine-Teatro Louletano, Teatro Nacional São João

Festa de 15 anos, está no Teatro Carlos Alberto, no Porto e fica ainda até domingo 13 de dezembro