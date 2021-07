38º Festival de Teatro para 50 anos de Companhia de Almada

© creditos reservados

Por José Carlos Barreto 02 Julho, 2021 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

50 anos de teatro, da companhia de Almada, 38 anos de Festival de Teatro, é uma imensa vida de trabalho, onde o teatro sempre esteve em palco. No eco de tudo Joaquim Benite, e muitos outros nomes que se ouvem em eco repetido nas paredes do teatro em Almada. O ano passado também aconteceu o Festival e este ano, apesar da pandemia, é possível voltar ao teatro. Rodrigo Francisco o diretor artístico, acredita que na impossibilidade anunciada se pode construir um festival.

Nos 50 anos da Companhia de Teatro de Almada duas estreias, dois textos novos, um de agora outro de há 2 mil e quinhentos anos.

O Festival abre esta sexta-feira com Hipólito, de Eurípides, com encenação de Rogério de Carvalho, às 20h30.

Ainda para os 50 anos da Companhia no 38º Festival de Teatro, vai convocar memórias e nomes, personagens e atores, é na Casa da Cerca com convidados com nome inscrito neste meio século de teatro.

Ainda uma instalação de José Manuel Castanheira, uma árvore com espetadores à volta, e o sentido dos mestres, conversas alargadas com Josef Nadj, onde mostra Omma a ultima criação coreográfica.

Festival de Teatro de Almada começa hoje e vai até 25 de julho