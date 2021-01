6 Anos de Companhia Mascarenhas Martins

© Levi Martins

Seis anos a puxar por todas as ideias para uma nova companhia de Teatro, Levi Martins, um dos nomes da companhia em parceria com Maria Mascarenhas, diz que tem valido a pena e amanhã lançam o segundo livro Criar e Produzir, em conjunto com o Centro de Estudos de Teatro, e tudo esta´ relacionado com a pandemia e a paragem obrigatória com o confinamento. O disco de originais desde o inicio estava no projeto mas só com a pandemia houve tempo com letras de Miguel Branco e musica de André Reis e Levi Martins. Também há o espetáculo "Nó", escrito e encenado por Maria Mascarenhas que vai estrear dia 15 de janeiro. Lançamento do livro Criar e Produzir 2 este sábado às 4 da tarde, na galeria Municipal do Montijo e depois à noite, às 9 e meia, direto a partir do estúdio Lemon Drops Media para mostrar o primeiro álbum de originais Terrível Estado.

A Companhia Mascarenhas-Martins inicia 2021 com a comemoração do sexto aniversário, a publicação de um livro, o concerto de ante visão de um álbum de originais e a estreia de um espetáculo de teatro.