6500 livros com descontos. O regresso do Mercado do Livro

Por Rute Fonseca 18 Junho, 2020 • 13:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As medidas de segurança estão garantidas, a entrada é gratuita, os livros estão com preços de saldo e esta manhã já foram muitos os que quiseram folhear e voltar a sentir o cheiro dos livros.

"Tinhas muitas saudades, estava à espera para poder vir aqui! Quero comprar tudo, um de cada!" Fabiana Silva percorre as mesas compridas, cobertas por milhares de livros, são mais de 50 editoras nacionais e estrangeiras, das mais diversas áreas, como explica Francisco Madruga, da Calendário de Letras, que organiza este mercado do livro.

"Desde guias, romances, poesia, ficção, banda desenhada..."

Quase todas as edições têm desconto e há livros vendidos ao quilo. "Temos uma balança, as pessoas pesam e podem levar 100 gramas, duzentas, cinco quilos... cada kg custa cinco euros. Depois é pesado e pago a caixa em função do peso".

As portas abriram às 10 da manhã, Isabel Neto é professora de inglês e confessa que já tinha saudades. "Leio muito, mas são os livros que já tinham em casa e agora é uma refrescadela... É muito bom poder voltar e sinto-me bem, estão poucas pessoas, é tranquilo, Sinto-me em segurança".

Francisco Madruga diz que o setor livreiro precisa sair do confinamento. "As livrarias estiveram fechadas durante três meses, é dramático e continua a ser dramático e tudo o que puder ser feito para que o livro esteja novamente acessível aos leitores é de uma importância decisiva".

As regras de segurança estão cumpridas, é obrigatório usar máscara, à entrada é obrigatório medir a temperatura e desinfetar as mãos. Pode aproveitar a vista ao Mercado do Livro para conhecer o Palácio da Bolsa, os bilhetes têm desconto.

O mercado do livro está aberto até ao dia 5 de julho, das 10 da manhã às 7 da tarde... a entrada é gratuita