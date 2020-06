Nem frágil, nem só. Amigos celebram 70 anos de Jorge Palma com abraços virtuais

Por Nuno Domingues 04 Junho, 2020 • 10:06 Partilhar este artigo Facebook

São 70 voltas ao sol. Ou seja, 70 anos.

Mas na voz de Jorge Palma há muitas mais voltas ao país, muita vida e muito mundo.

Com uma guitarra ou com um piano cantou um desafio a Portugal, divagou nas ondas do piano, como uma estrela do mar.

Passeou pelo bairro do amor, um retrato de uma certa Lisboa, ofereceu lume a um cigarro. E foi juntando amigos, com quem encostou ombros.

Ouça a peça sobre as homenagens aos 70 anos de Jorge Palma 00:00 00:00

Em palco, e nos discos, nunca esteve sozinho. E neste dia em que passa a septuagenário, os amigos voltaram a aparecer, num abraço virtual.

O desafio foi lançado, e nos canais de Facebook e Instagram, desde manhã que cedo que vão aparecendo mensagens e canções.

Ver esta publicação no Instagram @paulogonzomusic #jorgepalma70voltasaosol Uma publicação partilhada por Jorge Palma (@jorgepalmaoficial) a 4 de Jun, 2020 às 2:01 PDT

Os primeiros foram Manuela Azevedo e Hélder Gonçalves, dos Clã, Miguel Araújo e o realizador António Pedro Vasconcelos

Ver esta publicação no Instagram @cla.musica #jorgepalma70voltasaosol #clã Uma publicação partilhada por Jorge Palma (@jorgepalmaoficial) a 4 de Jun, 2020 às 12:20 PDT

É caso para dizer que o gang do Palma nunca foi tão grande.