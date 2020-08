75 anos de Sérgio Godinho em palco

© Orlando Almeida/Global Imagens

É com um brilhozinho na voz que Sérgio Godinho fala de uma certa retoma à normalidade, ao lembrar que hoje e amanhã estará no palco do Maria Matos, a que voltará mais tarde em setembro, mas também os espetáculos em Faro e em Grândola, dias 3 e 18 do próximo mês.

A noite desta segunda-feira vai ser especial porque vai reunir família, amigos e seguidores na noite em que celebra 75 anos de vida e, logo com um concerto ao vivo, "território natural" para Godinho e para os assessores - banda que o acompanha - e todos os elementos que montam o espetáculo.

Uma vida de palcos e de edições que começou com o disco Os Sobreviventes, em 1971. Quase 20 álbuns de originais depois, cinco registos ao vivo, inúmeras colaborações com outros músicos e cantores e ainda os livros que o Escritor de Canções também já publicou, os 75 anos de vida de Sérgio Godinho chegaram em ano de pandemia.

Depois do choque e da apreensão dos primeiros dias, com o isolamento e o acompanhar da situação, com todas as datas de espetáculos marcados (e eram bastantes) a serem canceladas ou adiadas, Sérgio Godinho sentiu a urgência criativa e, além de prosseguir na escrita do terceiro romance, assinou também uma nova música que é uma espécie de crónica cantada destes dias que vamos vivendo. "O Novo Normal" é o tema que já podemos ouvir na rádio e que vai também entrar nos espetáculos.

São 75 anos de vida de Sérgio Godinho que se celebram esta segunda-feira no palco do Maria Matos. Depois, o autor de canções como 'O Primeiro Dia', 'A Noite Passada', 'O Elixir da Eterna Juventude' ou 'Dancemos no Mundo', regressa ao Teatro de Lisboa esta terça-feira, dia 1 de setembro, e ainda dias 15 e 21. Dia 3 de setembro vai atuar no Festival F, em Faro, e dia 18 no Encontro Canção de Protesto, em Grândola.