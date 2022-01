9 é o numero para os 90 anos do Rivoli

© créditos reservados

É uma ode ao Porto, e a tudo o que que faz em cultura, no Porto, seguindo a programação habitual do Rivoli, Tiago Guedes o diretor artístico chama-lhe a oportunidade de sacudir a pandemia e apoiar os que têm resistido no Porto. a estes anos maus.

Olhar a cultura do Porto e como a cidade tem reagido a estas ideias culturais, reclama também parceiros do Teatro Municipal, tanto o Rivoli como o Teatro do Campo Alegre, sempre perseguindo a ideia de 9.

Teatro, dança, circo contemporâneo, literatura, instalação, vídeo e música fazem parte de um programa onde se destacam artistas como Catarina Miranda, Palmilha Dentada, Erva Daninha, Guilherme de Sousa & Pedro Azevedo, Helder Seabra (com a Instável - Centro Coreográfico), Jonathan Uliel Saldanha, Inês Campos & Teia Campos, Cláudia Varejão & Joana Castro, Pedro Neves Marques & Teresa Coutinho, e Sofia Arriscado & Costanza Givone.

Uma programação de aniversário dos 90 anos do Rivoli, onde a ideia fundamental é ser novo, a estrear, uma oportunidade para conhecer o que fez durante a pandemia, neste caso no Uganda retido. Jonathan Uliel Saldanha é músico, artista visual, construtor sonoro e cénico. Investiga zonas de intercepção entre a pré-linguagem, alteridade, ficção científica, o som enquanto vector de contágio e a tensão entre o sintético e a paisagem. É artista associado do Teatro Municipal do Porto nas temporadas 2020/2021 e 2021/2022.

O Rivoli faz 90 anos, 9 é o número desta comemoração da ideia, tudo a estrear, a programação de aniversário começa hoje ao fim da tarde.