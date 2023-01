© Créditos Reservados

São 91 anos, para o Rivoli, agora Teatro Municipal do Porto, mas é o teatro que faz esta idade, já a caminho do centenário. Cristina Planas Leitão a diretora artística, quis fazer uma comemoração, porque já parte dos dias da cidade, com esta ideia de trazer pessoas às várias salas, com entrada gratuita.

A programação começa esta quarta-feira, dia 18, embora o aniversário seja a 20 de janeiro, e começa com a estreia nacional de Mystery Sonatas/For Rosa" com o regresso a Portugal da coreografa belga Anne Tersa de Keersmaeker.

Também a Companhia, Teatro de Marionetas do Porto é convocada para esta programação, iniciando o seu próprio aniversário, os 35 anos, com a reposição da peça, agora com vários retoques, tanto no titulo, como na marioneta protagonista, de menino passa a uma menina. "Como num Carrossel", agora com a encenação de Isabel Barros a diretora artística do teatro de marionetas do Porto.

Ainda o concerto do quarteto Máquina Magnética, da Sonoscopia, e também a 10ª edição dos Cadernos do Rivoli, em Livro, são 91 anos a abrir portas ao Porto

91 anos do Rivoli, no Porto, de 18 de janeiro, até domingo.