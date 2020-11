A Arder, Santareno

© creditos reservados

João Garcia Miguel pega no "Judeu", de Bernardo Santareno, que escreve sobre a vida e história de António José da Silva, escritor e dramaturgo, de origem judaica e junta-lhe outros olhares da vida de Santareno e faz no palco "A Arder". Um espetáculo que traz também a dimensão de Bernardo Santareno como homem de teatro mesmo que muitos dos textos incluindo o Judeu seja quase impossível de encenar. Nesta apresentação única João Garcia Miguel foi buscar atores amadores para também trazer essa amor ao teatro de Bernardo Santareno,. A Arder, de João Garcia Miguel, a partir do Judeu de Bernardo Santareno, espetáculo único, hoje no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém. O espetáculo faz parte da comemoração do centenário do nascimento de Bernardo Santareno, que até dezembro, tem espetáculos de música, teatro, pintura, cinema e literatura em vários sítios da cidade de Santarém, onde nasceu Bernardo Santareno.