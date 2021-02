A Arte em Bicos dos Pés

© Bruno Simão

A Companhia Nacional de Bailado, quer abrir as portas muito para além do palco, quer mostrar tudo e todos os que na companhia fazem um espetáculo acontecer. Sofia Campos, a diretora artistica, tem vários projectos, uns anteriores ao confinamento, o de março e outros de agora. Outras Danças, Ver de Fora, a Minha Companhia e Arquivo Aberto, olhar a Companhia Nacional de Bailado, numa outra dimensão. Este é o ano dos 44 anos da Companhia Nacional de Bailado, nos ultimos anos a viver no Teatro Camões, no Parque das Nações, em Lisboa e Sofia Campos quer fazer desses 44 anos, um legado da companhia. Em tempos de paragem, de confinamento, como este que vivemos, a vida de uma bailarina, de um bailarino é muito difícil, é preciso fazer um enorme esforço para manter a forma e nem sempre a casa é o melhor sitio, a diretora Sofia Campos já fez chegar o chão dos bailarinos, linóleo, e vão a a caminho as barras individuais. A arte em bicos de pés, também a marcar os tempos, em tempo de confinamento, on line, única Ágora possível,

