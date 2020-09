A Arte entre as Compras no Colombo

© créditos reservados

Esta é a 10ª edição de A Arte Chegou ao Colombo, com uma nova ideia de arte e de apoio aos artistas e agora dez anos depois, apoia artistas em início de carreira. Paulo Ferreira Gomes é o diretor do Centro Comercial Colombo, mostra este momento da Arte Chegou ao Colombo, com uma nova realidade criada pela pandemia e sem querer deixar que este ano fosse um ano em branco.

Três momentos com uma retrospetiva digital que reúne os conteúdos de todas as edições anteriores; uma instalação de arte aérea na cúpula da Praça Central e um Prémio de Arte de apoio artistas emergentes. Agora na praça central a fragilidade de uma instalação, de dois jovens arquitetos, "Mundus Imaginalis". O Centro Comercial Colombo é isso mesmo, um lugar de compras e Paulo Ferreira Gomes, diretor do centro comercial, quer que seja mais do que um lugar para fazer compras, e a arte também deve ter lugar em espaços como este, a arte na praça central, para que quem passe, possa ter acesso a arte, que de outra maneira não teria.

A Arte Chegou ao Colombo comemora os 10 anos com uma nova peça e com novos apoios a novos artistas, no Centro Comercial Colombo, em Lisboa.