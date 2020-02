A "azáfama" para receber Marcelo no primeiro entrudo chocalheiro com selo da UNESCO

© LUSA

Por Afonso de Sousa 23 Fevereiro, 2020 • 12:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É um dos dias mais esperados pelos caretos de Podence. Pela primeira vez, vão festejar o entrudo chocalheiro com o selo da UNESCO. Os caretos são património da humanidade desde o passado dia 12 de Dezembro e este domingo vão contar com um visitante de peso.

Marcelo Rebelo de Sousa prometeu que ia e vai estar presente em Podence, a partir das três da tarde. A ida do Presidente à aldeia de Macedo de Cavaleiros está a ser preparada ao pormenor e com grande expectativa pelos habitantes, para receber a primeira figura do estado.

Ouça a reportagem do jornalista Afonso de Sousa 00:00 00:00

A lufa-lufa começou logo quando Marcelo Rebelo de Sousa disse que queria ir ao entrudo chocalheiro, depois da nomeação da UNESCO. "Tem sido uma azáfama muito grande. Queremos marcar a diferença e receber bem à boa maneira transmontana", salienta António Carneiro, presidente da Associação dos Caretos de Podence.

Para ter uma ideia da diferença do ano passado para este as tabernas, com bebidas e petiscos tradicionais da região transmontana, passaram de 12 para 27. "Temos capacidade para acolher mil e quinhentas pessoas sentadas. Somos uma aldeia com 200 habitantes. Parece-me que estamos no bom caminho para que Trás-os-Montes seja visto por todo o mundo", reforça António Carneiro.

E para ser bem visto pelo mundo e pelo Presidente de Portugal, Mário Teixeira anda de pincel na mão a retocar de branco o muro central da aldeia. " É para tapar as manchas" (por causa da vinda do Presidente). Mário é careto, como o pai foi. É com orgulho que se encarrega do trabalho e é com mais orgulho ainda, que vive, vestido de careto, os quatro dias do entrudo chocalheiro.

São quatro dias de folia, de sábado a terça de carnaval, com queima de dois caretos gigantes no meio da aldeia e com muitos caretos a chocalharem as pessoas, principalmente as raparigas novas... assim manda a tradição.

Este ano zero como património da humanidade vai também aumentar de expositores que anualmente estão, numa espécie de feira com produtos da terra e da tradição. O ano passado eram 15, este ano serão 50. Norberto Pinto é um deles e tem a banca carregada de produtos únicos como " o pão caseiro, os económicos, os grelos e os pães de azeite ou as cebolas" . Questionado se irá oferecer alguma coisa ao Presidente da República depressa se apressa a dizer que" ele tem bom dinheiro para comprar".

O mesmo não diz a esposa. Maria de Lurdes levantou-se às 4 da amanha para fazer folares...e está à espera que Marcelo Rebelo de Sousa vá lá, à barraquinha, fazer a prova. " se vier dou-lhe a prova. Gostava de o conhecer... pessoalmente, como é especial".

Por estes dias, também em Podence e nos restaurantes do concelho de Macedo de Cavaleiros faz-se a feira do grelo, um legume característico da época e que Filipe Pinto tem em vários pratos ali no restaurante no centro da enorme tenda colocada no meio da aldeia para albergar os expositores. (Para o Presidente) temos uma sopa de grelos, uma alheira transmontana com uma guarnição de grelos ou um prato de grelos com rojões".

Se forem muito pesados para o Presidente, Filipe Pinto aconselha uma especialidade, doce da casa, que diz, não vai fazer mal a Marcelo Rebelo de Sousa. "É uma especialidade nossa, um pudim de grelos. (O Presidente) vai levar uma mensagem positiva aos lisboetas para virem provar o pudim de grelos."

Antes de chegar a Podence, esta tarde, o Presidente vai fazer uma pequena viagem de barco elétrico na albufeira do Azibo, em frente à aldeia. Marcelo Rebelo de Sousa sairá do Entrudo Chocalheiro com uma prenda única. Uma capa de honra dos Caretos, feita de propósito para a ocasião e para o Presidente da República.