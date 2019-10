A Casa de Ibsen no Dona Maria

© Jan Versweyveld

É uma figura do teatro do mundo, Simon Stone que foi convidado pela International Theater Amsterdam, para encenar este espetáculo a partir da obra do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen,

é a casa de Ibsen, elemento fundamental da obra do dramaturgo a casa vista de perto, é por aqui que começa Tiago Rodrigues diretor do Teatro Nacional D. Maria II que apresenta aqui este Ibsen House. Como se fosse um único texto, de uma só casa de uma só família, Simon Stone parte de quase todas as obras de Ibsen para construir este espetáculo, sempre também muito assente, como é a obra do dramaturgo norueguês, na natureza humana. Como são estes os humanos, várias gerações da mesma família vão vivendo nesta casa, como foram vivendo nas muitas casas da obra de Henrik Ibsen

Ibsen House, sexta e sábado às 19h00, no domingo, ultimo dia, às 16h00, este é um espetáculo neerlandês com legendas em português.