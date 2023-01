"A casa dos livros tem o nome do avô." Nova biblioteca de Baião vai chamar-se António Mota

O escritor António Mota © José Mota/Global Imagens (arquivo)

"Juro que nunca me passou pela cabeça que ia ter o meu nome numa biblioteca", desabafa o escritor no dia de todas as emoções. "Estou muito feliz, sobretudo pelos meus netos. Dá-me prazer dizer-lhes: Esta aqui é a casa dos livros que tem o nome do vosso avô que também fez livros. É o que mais me comove." António Mota cresceu numa casa "sem um único livro", fez-se leitor nas Bibliotecas Itinerantes da Gulbenkian, escreve livros há mais de 40 anos, e publicou mais de 100 obras. "O primeiro livro - A Aldeia das Flores - mandei-o pelo correio, não conhecia ninguém", recorda o autor que se tem dedicado à literatura infanto-juvenil, e tem mais de 50 livros no Plano Nacional de Leitura.

Professor do Ensino Básico, talvez uma coisa tenha levado à outra e apurado o gosto em escrever para os mais novos. "Não sei explicar, também tenho livros para adultos, mas tive a sorte de encontrar leitores, e isso é importante."

Para a cerimónia deste sábado, o escritor leva um breve discurso, que alinhavou numa caminhada, e um texto original "para os mais novos lá está, uma espécie de autobiografia, em 11 letras". As letras do nome António Mota. Os filhos já lhe disseram para não chorar. "Não prometo", respondeu o escritor.

A partir deste sábado, a nova biblioteca de Baião passa a chamar-se Biblioteca Municipal António Mota, numa decisão aprovada por unanimidade, por proposta apresentada pelo presidente Pedro Pereira, homenageando um "ilustre baionense que contabiliza 40 anos de atividade literária como escritor, uma personalidade marcante da vida cultural de Baião", como sublinhou o autarca na reunião. António Mota agradece com alegria "tudo caldeado, tudo colocado na panela de pressão é uma explosão de alegria, não tenho neste momento uma imagem melhor que lhe possa dar".

O ministro da cultura, Pedro Adão e Silva, vai estar presente na inauguração da Biblioteca Municipal António Mota, marcada para o meio-dia deste sábado.