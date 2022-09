A Colina das Artes este fim de semana em Lisboa

A freguesia de São Vicente, em Lisboa, vai ser palco da estreia da Colina das Artes, evento que decorre de 9 a 11 de setembro, e com intervenção em vários espaços da freguesia, com uma programação cultural diversa e inteiramente gratuita de música, literatura, fado, cinema e atividades de ar livre para toda a família.

Na programação desta primeira edição, destacam-se, na música, as atuações do fadista Marco Rodrigues, esta sexta-feira, dia 9 de setembro, no Parque do Patriarcado (junto à Feira da Ladra), pelas 21h30, e os concertos de CARLÃO, dos CASSETE PIRATA e ainda do artista local LIL BEYES, que atuam no Largo da Graça, no sábado, 10 de Setembro, a partir das 20h00.

Ainda na música, destaque também para o "JAZZ NO MIRADOURO", que nos dias 9 e 10 de setembro, das 19h00 às 21h00, concentra as atenções no Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen, com atuações da COMBO ESCOLA HOT CLUBE. Com curadoria da Hot Clube Portugal, no dia 9 marcam presença os músicos Henrique Pinto (trompete), Álvaro Pinto (saxofone), Gonçalo Naia (contrabaixo) e Francisco Gomes (bateria), enquanto no dia 10 será a vez de subirem ao palco Maria Meireles (voz), Bruno Barbosa (contrabaixo) e Francisco Gomes (teclado).

Ao longo destes três dias de festa, COLINA DAS ARTES será também o ponto de encontro de escritores, músicos e jornalistas, promovendo o debate entre todos e a sua participação neste evento cultural.

Na sexta-feira, dia 9 de setembro, a partir das 18H00, no Mercado de Santa Clara, haverá uma tertúlia em torno do tema "CAMINHO DE CONVERSAS - O FADO E OUTRAS HISTÓRIAS", que contará com a presença da fadista Aldina Duarte, da cantora e compositora Mafalda Veiga e do escritor Valter Hugo Mãe.

No sábado, 10 de setembro, acontece "O RUI ZINK É UMA JÓIA DE PESSOA", uma conversa com o próprio Rui Zink moderada por Tito Couto no Camones pelas 17h00. Ao fim do dia, o "BOTEQUIM DA LIBERTÁRIA", uma tertúlia com os escritores Tito Couto, Fernando Dacosta e a escritora Filipa Martins, que têm encontro marcado no mítico "O Botequim", às 22h00.

Já no domingo, dia 11 de setembro, haverá uma tertúlia sobre "MÚSICA E LETRA", que contará com a jornalista Teresa Nicolau e os compositores e letristas Pedro Silva Martins, JP Simões e Rita Redshoes. Esta última conversa acontece pelas 17h00 no Camones.

A sétima arte também faz parte do evento, e por isso, os claustros do Convento da Graça transformam-se numa sala de cinema nos dias 9 e 10 de setembro, com a "SESSÃO DA MEIA-NOITE", sempre a partir das 24h00 e até às 02h00. São duas sessões de curtas-metragens com a curadoria e parceria do festival Curtas de Vila do Conde.

O domingo, 11 de setembro, será ainda marcado por UM DIA NO PARQUE, uma programação para toda a família, especialmente dedicada ao público infantil e à população sénior no Jardim da Cerca da Graça com atividades de ar livre durante a manhã e tarde. A começar logo pelas 10h00, este dia conta também com a programação HÁ FESTA NO MONTE que durante todo o domingo promete trazer vida musical ao Miradouro da Nossa Senhora do Monte.

Dedicado a todos os que habitam e visitam a Freguesia de São Vicente, este é um evento que recusa fronteiras, apostando na diversidade cultural, com um forte cariz inclusivo e colaborativo, este evento trabalhará também com as comunidades e associações locais através de atividades que, sob o lema da sustentabilidade e da ciência, serão dirigidos ao público mais jovem e sénior.

A COLINA DAS ARTES é um evento promovido e organizado pela Junta de Freguesia de São Vicente e programado e produzido pela Produtores Associados.