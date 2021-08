O realizador colombiano Camilo Restrepo está em destaque no Indie Lisboa. Um cinema muito realista mas cheio de cor e de som. Uma retrospetiva que o Indie Lisboa mostra a partir desta quarta-feira e que é assim apresentado por Carlos Ramos, da direção do Indie Lisboa.

Os filmes do realizador Camilo Restrepo em destaque no Indie Lisboa a partir desta tarde podem começar a ser vistos no cinema São Jorge às 18h45.