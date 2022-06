A cor preta ao vivo, na obra de Filipe Raposo

© Filipe Ferreira

Um piano, em cima do palco e o pianista, Filipe Raposo mostra o segundo volume da trilogia das cores, novo disco e livro, agora em cena. Vermelho, Preto e Branco, o papel simbólico destas cores, que tanto fazem discutir, desde logo como cores. Filipe Raposo, depois de ocre, apresenta Obsidiana. O preto como cor, ou a ausência de luz, e cor de novo.

Neste concerto Filipe Raposo vai juntar os dois primeiros discos desta trilogia, onde falta ainda o terceiro, mas aqui estão composições do anterior Ocre e agora do novo Obsidiana, porque fazem sentido juntas.

Originais de Filipe Raposo, com todas as influencias do jazz à musica erudita mas sempre Bach.

Um concerto com piano solo, pintar esta cor, preto, obsidiana ao vivo

Filipe Raposo ao vivo, no Centro Cultural da Malaposta, em Odivelas, este sábado dia 4 de junho e dia 11 de junho, no coliseu do Porto.