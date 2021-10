A cultura e as artes são um bem essencial

Foi a primeira vez que um ministro da Cultura acompanhou o festival literário Escritaria. Abraão Vicente, ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde não descartou o convite do município de Penafiel, e foi um parceiro de viagem na homenagem de Penafiel, ao escritor Germano Almeida: " o trabalho aqui desenvolvido é uma aprendizagem na arte de tocar as pessoas através da literatura".

Em entrevista à TSF, o ministro fala da ilusão dos que "vivem apenas no pedestal do Criador" e assume que por ser político e artista também paga um preço, que nunca o fez vacilar, porque " o acesso à cultura e às artes é tão importante como a água ou a comida".

Confirmada a internacionalização do Escritaria, que vai fazendo as malas para viajar até Cabo Verde (ainda não há datas), vai sendo tempo de aprender com a experiência do município que se dedica a homenagear a vida e a obra de um escritor.

Todos os anos a cidade veste-se de frases, de cores, de música, e a festa da literatura sai para as ruas, mesmo quando acontece dentro do Museu Municipal, ou na Biblioteca, ou nas conversas da Eira, na Quinta da Aveleda. A homenagem ao escritor Germano Almeida, trouxe até Penafiel o ministro da cultura de Cabo Verde, que vai tirando notas para os novos voos da Escritaria : "O talento do Germano Almeida para contar histórias é universal. Ver como Penafiel promove os autores no espaço público é uma aprendizagem. A literatura tem que ter essa função social. O contacto com as escolas, com a juventude, com a classe média é importante. A literatura tem que ter essa vertente pop, como o futebol. A literatura tem de tocar as pessoas ".

Na entrevista à TSF, o ministro Abraão Vicente anuncia 3 obras que vai estrear a partir de dia 15 em Lisboa. E fala dos objetivos para o segundo mandato " ser só ser político não chega, e ser só artista não chega. É preciso tocar na ferida que dói".

Sem envolvimento, não há mudança.