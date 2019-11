"A democracia brasileira está totalmente em perigo"

© Filipe Amorim / Global Imagens

Chega atrasado pela confusão do trânsito lisboeta e pede desculpas (que repetirá no fim da conversa). Ator, fez de Pablo Escobar na série Narcos, que a Netflix transformou em sucesso à escala global. Na sua estreia como realizador, decidiu devolver ao imaginário coletivo brasileiro a figura do mais célebre nome da resistência armada à ditadura militar no Brasil, Carlos Marighella (papel superiormente desempenhado por Seu Jorge). Wagner Moura, 43 anos, é também jornalista e músico, ou não fosse baiano de Salvador.

A impossibilidade de estrear, como deveria ter acontecido no dia 20, Dia da Consciência Negra, o filme Marighella no Brasil, é ou não censura? O realizador não tem dúvidas: "pode dizer-se que a cultura como um todo no Brasil, vive uma situação de censura. O presidente disse, publicamente, que a produção cultural brasileira precisa de um filtro. Embora não seja uma coisa explícita, até porque não há qualquer respaldo jurídico para que os filmes sejam proibidos, não vivemos tecnicamente numa ditadura, mas o governo infiltra-se em todas as agências e órgãos que financiam a cultura no Brasil e com os seus fanáticos religiosos e militarizados e inviabilizam burocraticamente, que foi o que aconteceu com este filme". A Ancine (Agência Nacional do Cinema) considerou que a produtora do filme, a O2, não tinha seguido todo os "trâmites legais necessários", coisas que "até há dois anos, seriam facilmente resolvidas".

Ouça aqui a entrevista de Ricardo Alexandre a Wagner Moura 00:00 00:00

Com um governo acossado e dividido, em crise na própria Câmara dos Deputados, Moura entende que o executivo se vai radicalizar ainda mais e dificultar a estreia de uma obra como Marighella: "o governo vive um tempo de perda de apoio popular, perde de apoio político com antigos aliados a voltarem-se contra o governo. A direita brasileira dita civilizada, os neoliberais, inclusive os que ajudaram a eleger esse governo, afastam-se de Bolsonaro, seja por cálculo político a pensar em 2022 e em ter os seus próprios candidatos, seja por perceberem a calamidade que foi a eleição desse homem. Mas isso faz também com que o governo exacerbe o seu fanatismo e comece a jogar mais para essa base de bolsonaristas radicais, apostando mais na sua proposta totalitária, opressora, agressiva, violenta e burra".

Pensa que a democracia brasileira está em perigo? "Totalmente, totalmente. Desde 2016 quando foi o golpe parlamentar para derrubar a presidente Dilma Rousseff, mais a prisão de Lula, o assassinato de Marielle Franco, a censura à cultura, isso não são meros episódios", afirma o realizador, antes "características de um momento em que a democracia está em perigo, em xeque. Quando um país não pode expressar a sua arte com liberdade, quando um país tem prisioneiros políticos, quando uma presidente é afastada sem qualquer justificação, um país que segue uma política militarizada de segurança pública, quando cidadãos brasileiros - sobretudo o povo negro - são diariamente assassinados nas favelas do Brasil, isso não é democracia". Wagner Moura considera que as políticas anticrime de Sérgio Moro (o ministro que foi juiz e condenou Lula) "são um pacote anti-pobre e anti-juventude negra, são (uma tentativa de) genocídio da população pobre brasileira". O discurso anticientífico do executivo também o tira do sério: "quando você tem um ministro que diz que o aquecimento global é obra do marxismo cultural, você percebe que o que eles tentam fazer é uma guerra ideológica e de narrativa". Classifica o governo de Bolsonaro como "um fiasco, um governo que não governa para o país inteiro".

Sobre a obra apresentada em Portugal no LEFFEST, e que este sábado tem sessão extraordinária no Centro Cultural Olga Cadaval, às 16h, Moura afirma que "quis fazer um filme que devolvesse ao imaginário popular a figura de um homem importante na história do Brasil e que foi apagada". Carlos Marighella, nome maior da resistência armada à ditadura militar brasileira (1964-1985). Wagner Moura fê-lo "com as características inerentes ao cinema de ficção". É verdade que os personagens são baseados "em personagens reais da ALN (Ação Libertadora Nacional), mas eu não escrevi os personagens como cada um deles nem queria que houvesse uma identificação específica com o nome das pessoas. Como os atores estavam muito imbuídos naquilo, pediram-me para colocar nos personagens os nomes deles e eu achei isso muito bonito".

Em "momentos de distopia como aquele que o Brasil está a viver", é natural que "a arte responda ao contexto político com a sua natureza libertária, de contestação. Tanto o meu filme como diversas outras obras no Brasil estão a refletir esse momento e, não por acaso, estão a ser censuradas". Alvo de muitas ameaças diretas durante a rodagem do filme em 2017, é um homem tranquilo: "houve várias ameaças mas nenhuma concretizada, felizmente". Telefonemas, mensagens, grupos que se organizaram nas redes sociais para o ameaçar, ameaçando aparecer nos locais de filmagem, etc. "Essa gente é cobarde, falam muito mas felizmente que não tentam fazer nada".

Sem estrear no Brasil, "Marighella" não pode ser distribuído comercialmente noutros países, o que está a gerar "um prejuízo enorme, porque vai chegar o momento em que os distribuidores não vão poder arcar mais com a espera de lançamento; além de tudo, temos então um prejuízo financeiro muito grande". Para já, vai fazendo o circuito dos festivais. Depois de Portugal, Wagner Moura leva Marighella para a Índia, seguindo-se Nova Iorque e Cuba. O realizador não subestima a importância de poder estar a correr o mundo a "denunciar o estado das coisas no meu país".