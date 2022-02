A Estudante e o senhor Henrique, podia ser um qualquer Sr. Henrique

Por José Carlos Barreto 08 Fevereiro, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

O senhor Henrique, pode ser os vários senhores Henriques que vivem em Lisboa, embora o texto seja uma adaptação do texto do francês Ivan Calbérac, também já adaptado ao cinema.

Mas este senhor Henrique é Lisboeta, mora sozinho e há quem diga que é mal-humorado, se calhar só quer a sua própria vida, O senhor Henrique é José Pedro Gomes, uma pessoa como as outras.

Paulo, o filho único do senhor Henrique, quer que o pai alugue um quarto a alguém preocupado com este isolamento do pai.

Constança é a estudante que começa por ser um empecilho para o senhor Henrique, que também quer um lugar para ficar, já que está a estudar na grande cidade.

Só que há aqui uma reviravolta, entre o senhor Henrique e a Constança, a estudante!

Há um trato entre o senhor Henrique e a estudante Constança, mas nada pode ser dito sobre o desfecho da peça.

Perante esta impossibilidade, não vale a pena, levantar o mau humor do senhor Henrique, ele que não se importa, até porque tem vivido sozinho estes anos todos.

Texto Ivan Calbérac, Encenação Ricardo Neves-Neves, Tradução Ana Sampaio, Cenário Stéphane Alberto, Figurinos Dino Alves, Música Noiservl, Desenho de Luz Luís Duarte, Assistente Encenação Diana Vaz

Com Aldo Lima, Inês Castel-Branco, Inês Sá Frias e José Pedro Gomes

A Estudante e o Sr. Henrique, está no Teatro Vilarett, em Lisboa e fica de quinta a sábado às 21h00, ao domingo às 17h00.