A Familia Perfeita, Maria, a Mãe

© Pedro Macedo

Por José Carlos Barreto 16 Novembro, 2020 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A família perfeita, neste caso, é José; Maria e Jesus, que Elmano Sancho há-de escrever em triologia. Começa pela Mãe, Maria, só podia ser e tudo começa naquele pequeno oratório, que andava de casa em casa, talvez ainda ande, com a sagrada família. É uma ode católica? Pode ser, ou é uma elegia da Mãe. Elmano Sancho que escreve e encena esta peça, quer escrever sobre a família, e logo sobre a família perfeita. Neste caso, a Mãe, que perde um filho, um espetáculo sobre a perda, a velhice, a dor, o esquecimento e a solidão. Até onde pode ir a dor, a solidão e o esquecimento. Esta mãe, Maria, sofre e já não aguenta ver o pequeno oratório, com a família perfeita, e fecha as duas pequenas portas.

Autoria e Encenação Elmano Sancho, Com Custódia Gallego, Elmano Sancho, João Gaspar e Lucília Raimundo, Espaço Cénico Samantha Silva, Figurinos Ana Paula Rocha, Assistente de Figurinos Carolina Furtado, Desenho de luz Rui Monteiro, Assistente de iluminação Teresa AntunesEspaço sonoro Frederico Pereira, Fotografia Sofia Berberan, Assistente de encenação Paulo Lage, Apoios Fundação GDA e Câmara Municipal de Lisboa, Coprodução Teatro da Trindade INATEL, Loup Solitaire e Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão

Maria, A Mãe, está na sala estúdio do Teatro da Trindade, em Lisboa, ainda até 20 de dezembro. Devido à pandemia de Covid 19, há horários que foram cancelados.