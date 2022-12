A Festa do Jazz celebra 20 anos este fim de semana

© Sara Matos/Global Imagens

Este ano, o festival tem lugar em três locais de Belém: o CCB - Centro Cultural de Belém, onde se realiza o programa principal de concertos, o Picadeiro do Antigo Museu dos Coches, que acolherá o Encontro Nacional de Escolas de Jazz, tal como dois concertos exclusivos, e ainda a livraria e espaço para eventos Ler Devagar no Lx Factory com Jam Sessions à noite. Para além da oferta musical, a Festa do Jazz acolherá mais uma vez painéis de discussão sobre diversos temas ligados à música.

Ouça a conversa com o diretor artístico da Festa do Jazz, o músico Carlos Martins 00:00 00:00

A direção artística da Festa do Jazz é de Carlos Martins que vai também atuar como convidado no espetáculo do percussionista indiano Trilok Gurtu. Já Salvador Sobral, outro dos nomes em destaque, vai subir ao palco ao lado do pianista espanhol Marco Mezquida. Mas nos três dias do festival há muito mais para ouvir como o Nazaré da Silva Quinteto, "Ascética" de Hugo Carvalhais, as Lantana, o Jazzopa ou o colectivo Perselí entre muitos outros.