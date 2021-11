A Filosofia e a Arte, no S,Luiz

© créditos reservados

Podemos começar por esta ideia que vem no programa, Criatividade é a inteligência a divertir-se, assina Einstein. A outra ideia é que a filosofia pode ser considerada a primeira criação de arte contemporânea, assim dito assim, sem vírgulas. Filo Lisboa é um dia inteiro no teatro a juntar tudo, com três países juntos e também misturados, Portugal, Alemanha e França, com André Barata e o teatro Praga, aqui com a voz de André E. Teodósio.

Aqui temos pano para mangas, e vai derramar-se por todo o teatro S. Luiz palcos, plateias, ecrãs e foyers, a criatividade e a diversidade como pode ser tratada.

A Ideia é Minha" é o tema do FILO -Lisboa, deste ano 2021, em segunda edição, com entrada livre no teatro, mas também entrada livre nos computadores ou telemóveis.

Um dia inteiro para misturar a filosofia e a arte com curadoria de Teatro Praga e do filósofo e professor André Barata e espaço cénico de Bruno Bogarim.

CURADORIA Teatro Praga e André Barata ESPAÇO CÉNICO Bruno Bogarim SITE/PLATAFORMA FILOLISBOA2021.PT AP|PORTUGAL PRODUÇÃO EXECUTIVA Teatro Praga e São Luiz Teatro Municipal COPRODUÇÃO Goethe-Institut Portugal, Institut Français du Portugal e São Luiz Teatro Municipal COM O FINANCIAMENTO DO Fundo Franco-Alemão E O APOIO DA Associação de S. Bartolomeu dos Alemães em Lisboa /// O Teatro Praga é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal - Direção Geral das Artes

FILO- Lisboa 2021, o dia todo, dia 29 de novembro de 2021, no teatro S. Luiz em Lisboa e na net para o resto do mundo.