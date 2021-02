A Grande Cidade Avança em Dias Contados

© Os Fredericos

Elizabete Francisca começou a trabalhar nesta ideia, há 3 anos, quando recebeu uma carta para ser expulsa da casa onde morava. Agora esse bairro vai ser um lugar para o turismo local, mas todos os locais foram despejados. A ideia começou a ganhar forma nesse tempo em que a ferida estava mais aberta. Quase autobiográfica, como essa vontade de mostrar o que passa, nestes bairros, com estas pessoas que sempre ali estiveram e agora nem sabem onde viver, mas Elizabete Francisca, nunca quis fazer da peça uma bandeira, é mais do que isso. Não é uma peça sobre o despejo de casa, mais ou menos agressivo, sem grandes avisos, é uma peça sobre mulheres que estão sozinhas, com filhos nos braços e estão cada vez mais desamparadas. As vidas numa grande grande cidade, avassaladora, o avanço de uma ideia de progresso que tudo arrasa pelo caminho, onde a vida hoje é apenas negócio, Dias Contados.

Dias Contados, na sala on line do Teatro Nacional D.Maria II