A Grande Escuridão do fundo do Mar, na Gulbenkian.

O fundo do mar é um dos territórios do planeta Terra mais omnipresente e o mais desconhecido, é um paradoxo, é por aqui que Hugo Canoilas percorre estes trilhos, deste território que nos enche a vista, mas que mal conhecemos, daí ser um campo especulativo para novas possibilidades afirma Hugo Canoilas.

Esta é uma exposição onde se pode mexer nos objetos, nas obras, até se pede para tocar, sentir, ver com os outros sentidos. As paredes pintadas de preto, puxam pelo olhar para baixo, como fazem os animais, baixar a velocidade dos dias, a mistura do natural, com o tecnológico das imagens, que veem do fundo mar, com robots especiais onde não chega o humano.

"Moldada no Escuro", o nome da exposição, remete para: The Gray Beginnings, capitulo da obra de The Araouns Us da escritora, bióloga, Rachel Carson, que iniciou o movimento ambientalista, a meio do século passado e que olha para o mar, o grande oceano, de forma poética, mas também cientifica, o mar que nos rodeia, o mar sempre o mar

O mar, o olhar, sentir com todo o corpo muito para além dos olhos, é abrir outras janelas no nosso corpo quando entramos nesta ideia de Moldada na Escuridão.

Moldada na Escuridão, exposição de Hugo Canoila, no Museu Calouste Gulbenkian, na Galeria de Exposições Temporárias, ainda até 30 de maio.