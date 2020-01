A Grande Viagem do Pequeno Mi

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 17 Janeiro, 2020 • 07:30

Este espetáculo coreografado por Madalena Vitorino, parte do livro de Sandro William Junqueira, que procura e provoca a imaginação. E neste caso como estamos a falar do pequeno Mi uma mesa pode ser suficiente para imaginar o resto. Quando se olha para um publico, para este publico, deste espetáculo, é aí que uma bailarina vai encontrar a linha do movimento que vai dançar, a bailarina observa todos os movimentos, os micro movimentos do publico. Esta viagem da imaginação é uma longa viagem do pequeno mi, que começa debaixo da mesa, onde está o cerne da questão, como se fosse um cérebro. Movimentos, pequenos movimentos que se transformam em coreografia, nesta bailarina, que dança em cima da mesa, da mesa que poderemos fazer com várias mesas, ou secretarias todas juntas.

Viagem do Pequeno Mi, estreia amanhã, sábado no Espaço Mais, em Aljezur - às 15h00 e às 17h30 e no domingo dia 19, às 11 da manhã e às 15h00.