A guitarra de Pedro Joia a cantar, Armandinho, Paredes e Zeca

Por José Carlos Barreto 23 Março, 2022 • 07:30

A guitarra de Pedro Joia muitas vezes torna-se a voz principal dos dedos de um dos maiores guitarristas portugueses, a solo, para trazer as composições de três dos grandes compositores nacionais do século XX, Armandinho, compositor de fado, Paredes e Zeca Afonso.

A guitarra de Pedro Joia, vem da academia, mas também do suor dos dedos da genialidade dos compositores que chegam a estas seis cordas e se apresentam com esta diversidade, o urbano e um certo rural.

Com a percussão de José Salgueiro, Pedro Joia convoca outros nomes, para que estejam também em palco como convidados, Miguel Ramos, um jovem fadista de fado tradicional, que abarca aqui a música de Pedro Joia e Orlando Bolognesi, para a luz e efeitos projetados em palco,

e para fechar, também temas do próprio Pedro Joia, desde os 20 anos de idade até agora, para completar um programa com compositores portugueses do século XX.

Pedro Joia, ao vivo no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, com José Salgueiro, depois das 21h00.