A história devida a Ruy de Carvalho

Quantas histórias há para contar com 80 anos de vida no palco, vida no palco, a viver no teatro, é aí que tanto há para ouvir, contar, e são estas histórias que Ruy de Carvalho vai dizer, em voz alta em cima do palco neste espetáculo "Ruy, a História Devida. Devida, que lhe devemos, e de vida, por estes 80 anos de representação. Paulo Sousa Costa que encena esta ideia, quer revelar um Ruy de Carvalho que não conhecemos, um contador de histórias que se revela neste espetáculo, Ruy de Carvalho, neste espetáculo, onde o protagonista é ele e a sua própria vida de ator.

Histórias de muitos anos de teatro e de bastidores, em oitenta anos de ator, há muitas histórias para contar e algumas até picantes como disse o próprio Ruy de Carvalho e Paulo Sousa Costa só podia confirmar e usa-las neste espetáculo. Talvez só duas ou três, talvez quatro, com uma bolinha no canto do ecran, afirma o encenador.

Ruy de carvalho no palco, e Luis Pacheco, o ator, que fez este desafio e está agora também em cena, e também à entrada dos espetadores para recolher, se for o caso, algumas perguntas para serem feitas, em palco.

Ruy de Carvalho a história que lhe devemos e as histórias de uma vida, sempre a viver no palco,

Ruy, a História Devida, estreia amanhã, 18 de janeiro, no auditório do Taguspark, em Oeiras, às 21h00.