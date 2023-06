A homenagem a Sassetti nas mãos de Laginha & Burmester e de João Barradas em quinteto

© Pedro Correia/Global Imagens (arquivo)

Por altura do aniversário e uma década depois do desaparecimento de um dos mais brilhantes compositores e intérpretes portugueses, a sua obra e a memória da sua carismática personalidade vão ser celebrados em palco com dois concertos únicos.

Esta sexta-feira, 30 de junho, às 21h45, no Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em Carnaxide, o espetáculo Mário Laginha & Pedro Burmester tocam Bernardo Sassetti. Doze anos depois do último concerto 3 Pianos (que juntou durante vários anos em palco Bernardo Sassetti, Mário Laginha e Pedro Burmester), os dois pianistas homenageiam a obra do parceiro e os momentos partilhados a três.

A 1 de julho, às 21h30, será a vez do espetáculo João Barradas Quinteto toca Bernardo Sassetti. O premiado acordionista aceitou o desafio de interpretar as composições do homenageado com arranjos originais para um ensemble inédito: Ricardo Toscano no saxofone, Afonso Pais guitarra, Demian Cabaud no contrabaixo e João Lopes Pereira bateria.

Bernardo Sassetti foi pianista e compositor, compôs para cinema, teatro e bailado, mas foi como músico de jazz que ficou mais conhecido. Talento singular e criador prolífico, sempre cruzou despudoradamente estéticas, referências, géneros e universos com apurada sensibilidade. Gravou e tocou com inúmeros e prestigiados músicos de jazz estrangeiros, e em Portugal, entre outros, com Mário Laginha (durante mais de uma década), Carlos Martins, o Moreiras Jazztet (Pedro, Bernardo e João Moreira, seus primos), Carlos Barreto e Alexandre Frazão (o seu Trio).

Colaborou fora do jazz com Carlos do Carmo, Camané, Kátia Guerreiro, Luís Represas, Rui Veloso, Sérgio Godinho, Da Weasel, só para citar alguns. Era também um exímio fotógrafo e realizador.

A Casa Bernardo Sassetti, criada em setembro de 2012 para divulgar o legado do artista (mais de 500 peças originais escritas onde se incluem bastantes inéditos, um vasto espólio fotográfico e também inéditos trabalhos de cinema) e para fomentar a utilização dessa obra por outros músicos e pelas novas gerações, associa-se a esta iniciativa.

A homenagem conta com a organização do Município de Oeiras.