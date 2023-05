© Créditos Reservados

A Hora Em Que Não Sabíamos Nada Uns Dos Outros, é uma peça de teatro escrita pelo escritor e dramaturgo austríaco Peter Handke, há 31 anos. Olga Roriz olha agora para este título e considera que hoje, faz ainda mais sentido. Foi por aqui que seguiu o escritor, que sobre a peça disse: em 1992, estive todo o dia numa praça, em Muggia, perto de Trieste, em Itália, numa esplanada e toda aquela gente que ía passando, trouxe-lhe este estado de observação, o vinho, confessa, também possivelmente foi ajudando. Agora Olga Roriz fez da peça a sua própria, manteve o nome, mas até acrescentou personagens, agora também é dela.

O mundo mudou, nós mudámos, as pessoas mudaram. As praças agora são outras, já ninguém faz este caminho em direção à praça, para ver pessoas, para conversar, para fazer as compras, nada hoje é assim.

Peter Hanke escreveu esta peça, onde incluíu 450 personagens, numa alucinante viagem por esta praça que pode ser em qualquer praça, mas agora 30 anos depois.

Olga Roriz foi trabalhando em conjunto com todos os bailarinos e ficou com 500 personagens.

O que é que sabemos uns dos outros? e de nós!? é preciso uma utopia, sublinha Olga Roriz,

uma praça que abra, ao abraço, ao toque, abrir a janela e deixar entrar ar fresco.

DIREÇÃO Olga Roriz TEXTO Peter Handke TRADUÇÃO João Barrento INTÉRPRETES António Bollaño, Dinis Duarte, Gaya de Medeiros, Marta Jardim, Marta Lobato Faria, Roge Costa, Yonel Serrano PARTICIPAÇÃO DE Beatriz Rodrigues, Caio Almeida, Carla Moita, Catarina Loura, Diogo Alves, Eduarda Ferraz, Fernando Chainço, Giovana Sanchez, Isabel Lopes, Leonor Alecrim, Luana Ilídia Monteiro, Mafalda Cardoso, Malgorzata Sus, Marina Quay, Max Gershon, Pedro Oliveira, Rodrigo Pereira Esteves, Tiago Ferreira Martins, Tomás Fernandes, Vânia da Luz BANDA SONORA João Rapozo e Olga Roriz CENOGRAFIA E ADEREÇOS Eric Costa FIGURINOS Guarda-roupa Companhia Olga Roriz DESENHO DE LUZ Cristina Piedade EDIÇÃO DE SOM João Rapozo ASSISTÊNCIA DE DIREÇÃO André de Campos ASSISTÊNCIA DE ENSAIOS Victória Bemfica ASSISTÊNCIA DE ADEREÇOS Paula Hespanha ASSISTÊNCIA DE FIGURINOS Ricardo Domingos ASSISTÊNCIA DE CENOGRAFIA Pedro Sousa, João Salgado ASSISTÊNCIA DE DIREÇÃO DE CENA Ana P. Silva, Victória Bemfica APOIO AO GUARDA-ROUPA (ESTÁGIO) David Duarte DIREÇÃO TÉCNICA E OPERAÇÃO DE LUZ João Chicó/Pedro Guimarães DESENHO, MONTAGEM E OPERAÇÃO DE SOM PontoZurca COPRODUÇÃO Companhia Olga Roriz, Município de Loulé, Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, Teatro Nacional São João e São Luiz Teatro Municipal // COMPANHIA OLGA RORIZ - DIREÇÃO Olga Roriz DIREÇÃO DE PRODUÇÃO António Quadros Ferro GESTÃO Magda Bull FOR DANCE THEATRE E RESIDÊNCIAS Lina Duarte PRODUÇÃO EXECUTIVA João Pissarra COORDENAÇÃO CORPOEMCADEIA Catarina Câmara

A Hora Em Que Não Sabíamos Nada Uns Dos Outros, é o novo espetáculo de Olga Roriz, está no Teatro S.Luiz em Lisboa, sexta e sábado, 20h00, domingo, 17h30, até 21 de maio.