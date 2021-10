A imanência que nos habita

Por Daniela Rodrigues 19 Outubro, 2021 • 14:35 Partilhar este artigo Facebook

O espetáculo NKISI está em cena esta terça-feira, 19 de outubro, às 21h00, no CCOP, integrado na programação do FIMP - Festival Internacional de Marionetas do Porto.

NKISI é uma experiência performática híbrida que dialoga com epistemologias e rituais de matriz afro-atlântica, é uma proposta ritual do coletivo LOA dirigida artisticamente por Gil Mac num processo criativo que pretende juntar elementos heterogéneos distantes que, ao entrarem em contacto, produzem resultados imprevisíveis. Desta colisão criam-se possibilidades combinatórias irrepetíveis.

No espaço cénico quatro intérpretes relacionam-se com um ensemble robótico móvel, constituído por três tambores percutidos por atuadores eletromecânicos comandados através de técnicas de composição algorítmica que geram composições musicais em tempo real.

Os imaginários sagrados que guiam esta criação servem como ferramentas de investigação crítica sobre o real e não como uma fuga da materialidade, a simultânea dureza e fragilidade dos corpos dos intérpretes. Ao longo de 70 minutos assistimos a seres em transformação que assumem as contradições do caos-mundo, através de colisões, intersecções, atrações, oposições e conflitos.