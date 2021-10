A Juventude Inquieta na Cidade das Flores

© créditos reservados

Joana Craveiro, que encena este espetáculo, foi resgatar a Cidade das Flores, romance de 1959 de Augusto Abelaira. Um grupo de jovens, no livro está em Florença, no florescimento do fascismo de Mussolini. Joana Craveiro quis muito usar muito o cinematográfico do livro de Abelaira.

É como ver por detrás do set, do cenário, todo o processo de realizar um filme, onde atores e personagens, são ao mesmo tempo uma e outra coisa, um meio de mostrar tudo.

Esta é a juventude inquieta, mas não se trata aqui de fazer um panfleto, Joana Craveiro que escreve o texto e encena o espetáculo, sabe que a juventude inquieta é a juventude, é preciso compreender os tempos, todos os tempos, as maneiras da juventude, muitas vezes, arejar o mundo com novos olhares.

Sem bandeiras, mas de alguma forma criar a ideia que se levanta que a inércia pode instalar-se, e isso pode ser o pior de tudo para todos, uma certa ideia de conformismo, resignação, ou mesmo colaboração, é preciso lutar, resistir, podem ser as palavras.

texto e direção Joana Craveiro a partir de Augusto Abelaira, cocriação e interpretação David dos Santos, Estêvão Antunes, Francisco Madureira, Gonçalo Martins, Gustavo Vicente, Inês Minor, Inês Rosado, João Raposo Nunes, Sara Ferrada, Simon Frankel, Tânia Guerreiro, Tozé Cunha, Violeta D'Ambrosio, música e espaço sonoro Francisco Madureira, cenografia Carla Martinez, figurinos Tânia Guerreiro, conceção visual, realização e imagem João Paulo Serafim, assistência e operação de câmara José Torrado, desenho de luz João Cachulo, desenho de som Pedro Baptista, Sérgio Milhano (PontoZurca), assistência de encenação e operação vídeo Henrique Antunes

assistência de cenografia Camila Serafim, assistência técnica FX Roadlights, direção de produção Alaíde Costa, apoio CITEMOR - Festival de Montemor-o-Velho, Câmara Municipal de Lisboa | Polo Cultural das Gaivotas, DuplaCena, FX RoadLights, Lusoracks, OPART | Estúdios Victor Córdon, RTP, produção Teatro do Vestido, coprodução Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Viriato

Juventude Inquieta, do Teatro do Vestido está na Sala Garrett do Teatro Nacional D. Maria II até a 31 de outubro, em estreia absoluta.