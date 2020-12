A Lisbon Film Orchestra a Tocar aí em Casa

© Lisbon Film Orchestra

Por José Carlos Barreto 04 Dezembro, 2020 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Está marcado para amanhã, sábado 5 de dezembro, à noite, aí em casa, sim aí em casa, ou no telemóvel, ou onde houver Net, o concerto de Natal da Lisbon Film Orchestra que não quis deixar de marcar o Natal como tem feito nos últimos 14 anos e mesmo em tempo de pandemia, há concerto. No concerto deste ano, a orquestra reduz para 12 músicos, com o maestro Nuno Sá, com versões de câmara. Um concerto de natal com as habituais músicas da Disney e também clássicos da música de cinema e um pianista ao vivo, foi convidado o embaixador britânico em Lisboa para tocar com a Lisbon Film Orquestra que faz um concerto a partir de um estúdio, mas desta vez é para o mundo todo

Concerto da Lisbon Film Orquestra, amanhã sábado,, 5 de Dezembro, no site e no facebook da Orquestra, às 21.30h.