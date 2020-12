A Longa Viagem pelo Atlântico

© Raphael Fonseca

Por José Carlos Barreto 07 Dezembro, 2020 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Atlântico, é mesmo o oceano, que separa e liga Portugal e o Brasil, Tiago Cadete, faz muitas vezes essa viagem e desta vez foi de navio, num cruzeiro e tudo começa aí, nesse desejo de fazer essa viagem pelo mar. Viajar no mar, de Lisboa em direção ao Brasil, com turistas que viajam na mesma estrada liquida, onde corpos de escravos ou de marinheiros obrigados a sair do país, esse longo mar, oceano, lugar de fábulas e monstros, desafios e superações, e foi uma escolha de Tiago Cadete. Um vídeo corre, Atlântico é um espetáculo entre a performance e o desafio criado aos espectadores, não como uma viagem de lazer mas como uma outra viagem mais funda, que Tiago Cadete faz tantas vezes, mesmo que seja pelo ar e agora pelo mar. Que novo oceano Atlântico é este? e que memórias pode revelar quando o navegamos? Tantas perguntas, tantas ideias numa palavra... Atlântico.

Atlântico, espetáculo de Tiago Cadete, na sala estúdio do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, ainda até 11 de dezembro de 2020