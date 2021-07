© tndm.pt/Teatro Nacional D. Maria II

Por Teresa Dias Mendes 02 Julho, 2021 • 13:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Marco Paiva desenha neste Calígula o ensaio de uma revolução. Produtor da Terra Amarela, a plataforma de criação artística Inclusiva que fundou em 2018, o actor e encenador persiste no desafio de cruzar todas as linguagens nas artes performativas.

É no festival Una Mirada Diferente, que o projecto ganha corpo formas e tamanhos.

Com texto da dramaturga espanhola Claudia Cedo, "Calígula morreu, Eu Não" é mais um dos projectos desafiantes com que o encenador Marco Paiva abraça as diferenças.

A luz do teatro - últimas actuações. Ouça a reportagem de Teresa Dias Mendes 00:00 00:00

A entrar no último fim de semana, na Sala Garrett do Dona Maria II, em Lisboa, a conversa flui simples com o encenador e dois dos oito actores que partilham o palco

Jesus Vidal, o actor cego, premiado com um Goya em 2019, e Paulo Azevedo, o actor português que nasceu sem braços e sem pernas.

Para eles, o teatro é luz e liberdade.