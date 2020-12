"A mais bela Morna escrita por Deus." Dino D'Santiago defende legado de Celina Pereira

Dino D'Santiago acrescentou que era uma cantora "apaixonada por Cabo Verde" © Filipa Bernardo/Global Imagens

A partir de Cabo Verde, de onde é natural a sua família, o músico Dino D'Santiago enviou uma mensagem a propósito da morte da cantora Celina Pereira, durante a noite de quinta-feira em Lisboa.



"Era uma das grandes embaixadoras de Cabo Verde. Era, principalmente, uma das grandes responsáveis pela elevação da morna a Património Imaterial da Humanidade, pela Unesco".



Assim que teve conhecimento da morte de Celina Pereira, Dino D'Santiago recorreu às redes sociais, ao Instagram, para lhe prestar uma homenagem. Junto a um retrato colorido da cantora cabo-verdiana, o músico, residente em Portugal, escreveu que era "a mais bela MORNA escrita por DEUS".

Esta manhã, à TSF, Dino D'Santiago acrescentou que era uma cantora "apaixonada por Cabo Verde. Agora só mudou o ângulo de onde ela vê a nossa cultura. Por ela, deixo um abraço a todo o país e crioulos. Que o seu legado não se perca e continue a evoluir entre nós".

Natural da ilha cabo-verdiana da Boavista, sobrinha de Aristides Pereira, primeiro Presidente de Cabo Verde, Celina Pereira viu o seu primeiro 'single' "Bobista, Nha Terra/Oh, Boy!", editado em 1979, mas só em 1986 lançou o primeiro disco "Força di Cretcheu" (Força do Meu Amor), que inclui histórias e cantigas de roda, brincadeira, casamento e trabalho.



Em 2003, Celina Pereira foi condecorada com a medalha de mérito - grau comendadora - pelo Presidente português, Jorge Sampaio, pelo trabalho na área da educação e da cultura cabo-verdiana.



Em 2014, foi galardoada com o Prémio Carreira na 4.ª edição do Cabo Verde Music Awards (CVMA).