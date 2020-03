A Mais Pequena Lingua

© créditos reservados

Minderico, Barranquenho, Mirandês ou o Aragonês, podem ser algumas das 7 mil línguas que o mundo vai perder até ao final deste século. É por aqui que se segue este espetáculo de Alex Cassal e Paula Diogo, para falarem nestas muitas línguas, com este sublinhado da melhor língua do mundo. As memórias anotadas, nestes lugares onde estas línguas ainda são vivas, ou pelo menos ainda não são apenas lembranças de um passado, mas ainda ferramenta do presente, tanto que Alex Cassal quis trazer essas palavras para este espetáculo. Estas línguas podem vir a desaparecer como o diagnostico feito pelas Nações Unidas, pode ser o fim da esperança para muitas delas, perderem-se no tempo, porque deixam de ser usadas, mas Alex Cassal e Paula Diogo não quiseram fazer um espetáculo triste, pode ser muita coisa. As muitas línguas, as muitas palavras ditas, mesmo que muitas vezes não se percebam, alguma coisa entendemos, dentro delas ou o som que fazem.

texto e encenação Alex Cassal, Paula Diogo com Bibi Dória, Sílvia Filipe, Zia Soares e João Lopes Pereira, direção musical João Lopes Pereira, cenografia F. Ribeiro , desenho de luz Wilma Moutinho , assistência de cenografia Elsa Mencagli , registo audiovisual Leonor Castro Guerra, produção executiva Vanda Cerejo , apoio à pesquisa CIDLES Centro Interdisciplinar de,, Documentação Linguística e Social , apoio à criação Parque de Natureza de Noudar, Câmara, Municipal de Miranda do Douro e Alkantara, residências artísticas Alkantara e Biblioteca de Marvila (CML)., produção Materiais Diversos, coprodução Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Municipal do Porto

A Menor Linga do Mundo, está na sala estúdio do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa e fica quarta e sábado às 19h30, quinta e sexta às 21h30 e domingo às 16h30 ainda até 1