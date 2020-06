A marcha de Carnide saiu à rua

Por José Carlos Barreto 12 Junho, 2020 • 15:04 Partilhar este artigo Facebook

Lá vem a marcha de Carnide: um trio, de marchantes, com as cores da freguesia, em cima de uma carrinha, enfeitada com arquinhos e balões. É a marcha que se pode ter, para ver na rua, no largo do coreto, ou da janela: "Ora aí está uma bela ideia", dizem na rua e nas janelas.

A carrinha para e avança. À frente, o carro da policia e pelo meio mais dois polícias de bicicleta. Nas ruas estreitas de Carnide, a marcha vai ecoando nas paredes das casas que até parece que vieram de outros sítios.

A marcha de Carnide vai de carrinha. Ouça a reportagem de José Carlos Barreto. 00:00 00:00

O presidente da junta de freguesia, Fábio de Sousa, quis trazer alegria à rua. Nesta forma contida, é certo, mas sempre a marcha na véspera de Santo António.

Na rua batem palmas, nas janelas acenam e, embora a chuva da manhã tenha trazido alguma acalmia, são os dias assim e nem São Pedro ajuda nas vésperas de Santo António.