Por Teresa Dias Mendes 07 Junho, 2021 • 11:23

"Ninguém sabe, onde acaba exatamente a memória e começa a invenção. Sei, no entanto, que esta gravação ficou uma das mais belas memórias que guardo no meu íntimo." A letra de Beatriz Batarda dá rosto ao universo secreto da atriz, agora reproduzido no CD que dá vida ao espetáculo gravado no Teatro S. Luiz, em 2011. Beatriz Batarda e Bernardo Sassetti são o rapaz e a menina.

A história atravessa gerações, e o disco, que acaba de ser editado pela Casa Bernardo Sassetti, resulta de uma encomenda feita ao compositor e à atriz para o Festival das Artes de Coimbra, em julho de 2010. O espetáculo andou por outras cidades e por outros palcos.

Aqui escutamos a gravação feita no Teatro Municipal S. Luiz, em Lisboa. Com notas de Beatriz Batarda, à janela, de auscultadores. É assim que nos sugere a escuta do CD.

O CD, "A Menina do Mar", dá as primeiras notas de um conjunto de iniciativas da Casa Sassetti, que celebra, em junho, a data de aniversário do pianista Bernardo Sassetti, e que termina em Belgais, no dia 26 , juntando oito pianistas: Maria João Pires, Mário Laginha, Pedro Burmester, João Paulo Esteves da Silva, Daniel Bernardes, Filipe Melo, João Pedro Coelho e Luís Figueiredo.