A Menina do Mar, nos 100 anos de Sophia

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 06 Novembro, 2019 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foi uma história contada pela própria autora ao filho mais novo, a Menina do Mar e agora o neto, o maestro Martim Sousa Tavares conduz a orquestra que é ela própria também a história. Ricardo Neves Neves que encena o espetáculo começa por avisar que esta história não foi escrita para teatro, mas com todas estas personagens estava mesmo a pedir, onde a música é todo o mar deste espetáculo, tudo começa e acaba com música. Com música do compositor Edward D' Abreu e a direção de Martim Sousa Tavares onde os instrumentos representam personagens, o caranguejo é o saxofone, o polvo é o fagote e o rei com voz grave é o contrabaixo. É um espetáculo para crianças, é mas há um mar em palco e onde os músicos também transportam o som das personagens com o texto todo da menina do mar, ela que primeiro viu uma rosa que o menino lhe trouxe.

Pub Pub

Menina do Mar, no dia dos 100 anos do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andersen, em cena, no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, na Galeria da Biodiversidade, Centro de Ciência Viva, com entrada gratuita, mas reservada, depois das 6 da tarde.