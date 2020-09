Um filme "extremamente emocional e bonito", diz a diretora do Indie Lisboa 2020 © Direitos Reservados/Portugal Film

Beatriz, avó da cineasta, casou-se com Henrique, oficial da marinha, aos 21 anos. Com o marido no mar, Beatriz tratou de seis filhos, entre os quais Jacinto, o pai da cineasta. "Ser mãe, imaginar, viver sem liberdade, tudo é metamorfose criativa e emocional nesta primeira longa de Vasconcelos".

Mafalda Melo, programadora e diretora do Indie Lisboa, destaca a jovem cineasta como alguém com "uma enorme sensibilidade e uma mestria enorme na realização". Em "A Metamorfose dos Pássaros", trata-se de "uma incursão pela história da família, começando na história da avó da realizadora, Beatriz, e é a partir dessa figura maternal da avó" que a realizadora desenvolve a narrativa familiar num filme que a diretora do Indie Lisboa classifica como "extremamente emocional e bonito".

Mafalda Melo, diretora do Indie Lisboa 2020, apresenta o filme "A Metamorfose dos Pássaros" 00:00 00:00

Miguel Valverde, outro dos diretores do certame, afirma que o filme de Catarina Vasconcelos, nos traz "o retrato de uma família, a sua, narrada pelos seus habitantes e reinventada por ela. Através de cartas, quadros, flores, cortinas, estatuetas, puzzles e barcos vai-se construindo um universo perfeito, com vida e com morte, mas sobretudo com o coração. E o coração de Catarina é resistente e forte, é doce e cheio de caráter, tem ambição e engenho. Permite que cada quadro construído (o filme avança por sequências narrativas) possa ter a sua independência e seja construído através do caráter das personagens trabalhadas. Um jogo performativo com essa característica lúdica que é o apaziguamento após a brincadeira.

A inteligência demonstrada quando a realizadora se esconde atrás dos espelhos na floresta ou quando sobe às montanhas, levando a adversidade ao limite quando tenta levantar uma árvore, são formas de afirmação de um cinema autoral e pessoal feito em nome de um encantamento e na base da tradição oral".

Há poucos dias, o filme "A Metamorfose dos Pássaros" venceu o Prémio de Melhor Filme da Competição Internacional, do Festival de Pesaro, em Itália, assim como o Prémio do Júri de Escolas de Cinema, no certame que é um dos mais importantes e históricos festivais italianos.

O filme de Catarina Vasconcelos, teve estreia mundial no Festival de Berlim, em fevereiro, onde conquistou o Prémio da Crítica Internacional. Foi também distinguido com o Prémio de Melhor Filme no Festival de Vílnius, na Lituânia, e o Prémio Especial do Júri no Festival de Taipei, em Taiwan. Recebeu ainda o Prémio do Melhor Filme no Festival Dokufest, no Kosovo.

"A Metamorfose dos Pássaros" já foi selecionado para mais de 25 festivais internacionais, nos Estados Unidos, Rússia, Espanha, Grécia, Coreia, Canadá, Polónia, Brasil, México, Austrália, Itália, entre outros. O filme também já tem estreia comercial garantida em território chinês, segundo a distribuidora Portugal Film.

Em Portugal, será exibido, em competição nacional, no Festival IndieLisboa, que está a decorrer até 5 de setembro, com projeção marcada para o cinema S. Jorge, esta terça-feira (21h45) e também sexta, 3 de setembro (Cinema Ideal, 22:00).