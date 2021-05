A Metropolitana com o Diabo

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 07 Maio, 2021 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O título do programa, O Diabo nos Detalhes, vem da peça de Tartini, Sonata para Violino em Sol Menor, Trilo do Diabo e que depois a violinista Ana Pereira, que é a diretora artistica deste concerto, vai também convocar Haydn. Mas para a peça de Tartini, por vezes parece que de facto foi o diabo que a escreveu. Conta a história que Tartini, sonhou com esta melodia tocada pelo Diabo.

É um momento para uma violinista e por isso Ana Pereira, quis ter esta peça como ancora deste programa, tanto que, até parece que é preciso fazer um pacto com o Diabo.

Ainda o programa convoca Haydn com duas obras, sinfonia numero 84 e a funebre 44, que Haydn

A Orquestra Metropolitna de Lisboa, com Haydn e Tartini,, com o Diabo nos detalhes.

sábado, 8 de maio, 11h00, Teatro Thalia,e no domingo, 9 de maio, 11h00, Fórum Municipal Luísa Todi, Setúbal com o programa:

J. Haydn Sinfonia N.º 44, Sinfonia fúnebre, G. Tartini Sonata para Violino em Sol Menor, Trilo do Diabo (arr. para violino e orquestra de cordas de Fritz Kreisler, J. Haydn Sinfonia N.º 84, Hob.1/84, In nomine Domini