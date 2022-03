A Monstra de novo à solta em Lisboa

© Créditos Reservados

Nesta edição do Festival de Animação de Lisboa, Monstra, que começou ontem, quarta feira 16 de março, no cinema S. Jorge, faz este nesta edição uma homenagem à Bulgária, e ao cinema de animação que sempre fez escola nos países de leste. Fernando Galrito, o diretor do Festival considera que é no fundo uma feliz coincidência, fazer uma homenagem à Bulgária, quando o fumo a leste parece querer tapar tudo.

São mais de 400 filmes, de animação do mundo todo, onde a cinematografia da Bulgária vai estar muito presente, com os clássicos mas também os novos, com a estreia mundial do filme To Put It Mildly, mas também todas as outras cinematografias vão estar na Monstra deste ano, como por exemplo a Dinamarca ou o Japão.

Também o trabalho que se faz em Portugal, sempre com muitas apresentações e tantas ideias na Monstra.

Numa grande lista de filmes portugueses dos mais novos ou dos mais consagrados, que esperavam por esta edição da Monstra, depois de dois anos de pandemia. A Monstra vai andar pelo Cinema São Jorge, Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, Cinemateca Júnior e Cinema City Alvalade,

"Koniec"

MONSTRA - Festival de Animação de Lisboa, até 27 de março.