A Música Antiga nas Noites de Queluz

As Noites de Queluz, enchem o palácio de música antiga, com novos músicos, com a concessão de Massimo Mazeo que quer fazer destes concertos momentos para usufruir da música, sem querer fazer do Palácio de Queluz, momentos de época, o programa das noite de Queluz começou no fim de semana passado e amanhã vamos ter no programa Bach a Dois, cravo e flauta. Um dos pontos de destaque deste programa, são os concertos para famílias que Massimo Mazeo quer sublinhar a Bolt nesta edição das Noites de Queluz. Momentos didáticos para as famílias reconhecerem numa orquestra como é que tudo funciona e deste modo também puderem ter uma outra perceção da música que estão a ouvir, Para este programa de fins de semana, Massimo Mazeo quer destacar o concerto de 31 de Outubro, uma estreia mundial moderna, em Queluz, a partir de uma serenata, escrita para o aniversário da rainha, Maria Ana de Austria, mulher de D. João V. Este concerto lança uma interessante conjetura sobre a abrangência das atribuições de Domenico Scarlatti à chegada a Lisboa. Este programa das Noites de Queluz vai estender-se até 13 de novembro, com os concertos também a ser transmitidos on line, e no local com todas as regras sanitárias e este ano pela primeira vez o programa tem também Master classes para músicos

Noites de Queluz, no Palácio de Queluz, até 13 de Novembro, informações no Parque que Sintra - Monte da Lua