A música de regresso ao Palácio de Mafra

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 01 Junho, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O pianista Adriano Jordão é quem empresta a maestria do piano e a direção artística ao Festival. Primavera, paz e esperança, são as palavras que fazem o liet motiv da sexta edição, ao telefone, Adriano Jordão traz a abertura no sábado em dois tempos.

A compositora portuguesa, Anne Victorino de Almeida, compôs uma pequena obra para piano partindo do poema de Alberto Caeiro, " Quando vier a Primavera". o Festival, abre com um " Concerto pela Paz", uma paz que ultrapassa os problemas europeus. No "Concerto para a Paz, o pianista, director musical do Festival vai ter ali ao lado, o violoncelista Pavel Gomziakov, uma figura de referência cultural, refere Adriano Jordão. O concerto de abertura, no dia 4 de junho, às 21:30, está marcado para o Palácio de Mafra.

Um festival dedicado ao piano, mas também com outras mudanças de instrumento, incluindo a voz, todos os fins de semana de junho.

Um Festival de música que tem o nome de Filipe de Sousa, compositor e maestro que viveu a ultima parte da vida em Mafra.

Saramago a fechar naquele que pode ser o festival do memorial do convento, em Mafra.

Festival de Música de Mafra "Filipe de Sousa", começa sábado, dia 4 de junho e prolonga-se por todos os fins de semana de junho.