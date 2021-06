A música portuguesa e as músicas do mundo no Mosteiro da Batalha

© Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

O Festival Artes à Vila está de regresso ao Mosteiro da Batalha com dois dias de espetáculos com público e no sábado também com transmissão online. Espetáculos com sessões às 17h e às 20h nas Capelas Imperfeitas - palco Santa Casa no Mosteiro da Batalha.

Dulce Pontes, JP Simões, Benjamim, Ovo Mau, Remexido, Não Simão, LaBaq e Yosune, Telmo Pires e as Moçoilas são os nomes deste festival que, para além dos espetáculos, tem também atividades paralelas como uma visita guiada às gárgulas do mosteiro ou a exposição Almada Negreiros e o Mosteiro da Batalha.